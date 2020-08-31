Третьяк: члены совета IIHF не опасаются, что чемпионат мира не пройдет в Минске

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня, в белорусской столице уже несколько недель проходят акции протеста против итогов президентских выборов.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Среди членов совета Международной федерации хоккея (IIHF) нет опасений, что матчи чемпионата мира 2021 года не пройдут в Минске. Об этом журналистам рассказал член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Никто из членов совета IIHF не опасается, что чемпионат мира не состоится в Минске. [Калерво] Куммола (вице-президент IIHF - прим. ТАСС) спросил, какая обстановка в Минске, Рене (президент IIHF Рене Фазель - прим. ТАСС) сказал, что на сегодняшний день мы ничего не меняем. IIHF вне политики, мы работаем на спорт, на хоккей. Нам главное развивать хоккей в других странах и проводить все, что мы наметили", - сказал Третьяк.

"По Минску есть нюансы, но пока у международной федерации нет оснований, чтобы не проводить турнир в Белоруссии. Как дальше будут развиваться события, мы должны смотреть. Прошлый чемпионат мира в Белоруссии был одним из лучших", - добавил он.

Третьяк ответил на вопрос, готова ли Россия принять чемпионат мира, если не получится провести матчи в Минске. "Давайте сделаем так, чтобы Белоруссия приняла, а потом будем смотреть. Мы всегда готовы, но белорусы хорошо проводят. Пока у них никто ничего не отменял, и я надеюсь, что они примут этот праздник у себя", - отметил он.