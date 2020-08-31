Путин отметил талант и подготовку сборной России, победившей на шахматной онлайн-олимпиаде

"Наша сборная по праву добилась яркой, впечатляющей победы. Этот успех стал возможен благодаря каждому из вас, вашему таланту, характеру, отличной подготовке и по-настоящему командной сплоченности, - отметил президент. - И, конечно, особо отмечу действенную, ощутимую поддержку, которую вам оказывали тренеры, Федерация шахмат России и многочисленные болельщики".

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду РФ с победой на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Глава государства пожелал команде новых спортивных достижений и всего доброго.

В воскресенье сборная России по итогам двух матчей в финале Всемирной шахматной онлайн-олимпиады обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Позднее Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение вручить золотые медали обеим командам.

В составе сборной России, капитаном которой был Александр Мотылев, выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Идея проведения соревнований сборных в онлайн-режиме родилась из-за пандемии коронавируса. Изначально FIDE планировала провести олимпиаду в обычном формате в России. Основной турнир должен был пройти в Москве 6-17 августа, а первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея федерации - в Ханты-Мансийске с 30 июля по 4 августа.