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Единая лига ВТБ

"Цмоки-Минск" готовится к сезону Единой лиги, несмотря на ситуацию в Белоруссии

Сезон Единой лиги ВТБ начинается 20 сентября
Баскетболисты "Цмоки-Минск" Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Описание
Баскетболисты "Цмоки-Минск"
© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Цмоки-Минск" готовится к старту в новом сезоне Единой лиги ВТБ, несмотря на сложную обстановку в Белоруссии, директорат турнира не испытывает проблем с коммуникацией с клубом. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Сезон Единой лиги ВТБ начинается 20 сентября. В настоящее время в Минске каждый день проходят акции протеста против итогов президентских выборов в Белоруссии.

"Несомненно, [эпидемиологическая] ситуация остается напряженной, но она движется вперед. Мы очень оперативно получаем от наших клубов информацию, и надо отметить, что все максимально быстро реагируют на изменения ситуации: и Казахстан, и Польша, и Минск. С "Цмоки-Минск" коммуникация полная, несмотря ни на какие события [внутри Белоруссии], клуб готовится к сезону", - заявил Кущенко.

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