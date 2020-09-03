Судейская комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока "Зенита" Барриоса в игре с "Динамо"

ТАСС, 3 сентября. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление игрока петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Динамо" со счетом 1:0 одержало победу в матче, прошедшем 26 августа в Москве. Барриос был удален на 83-й минуте встречи, получив вторую желтую карточку. Матч обслуживала судейская бригада во главе со Станиславом Васильевым.

"Правила игры в данном игровом эпизоде нарушил футболист "Динамо" Николай Комличенко, который вместо ведения борьбы за верховой мяч с Вильмаром Барриосом инициировал физический контакт с соперником, блокируя его продвижение и "подсаживаясь" под него. В действиях игрока "Зенита", стремившегося сыграть в мяч, признаки нарушения правил отсутствуют", - говорится в сообщении.

В этом матче на 75-й минуте прямую красную карточку получил футболист "Динамо" Дмитрий Скопинцев, ранее РФС принял решение отменить красную карточку, ЭСК РФС подтвердил, что она была показана ошибочно.

В матче "Ахмат" - "Локомотив" (3:2) прямую красную карточку на 90-й минуте получил футболист грозненского клуба Антон Швец. РФС ранее также принял решение отменить наказание, экспертно-судейская комиссия тоже назвала это удаление ошибочным.

"Зенит" после шести туров располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков и отставая от московского "Спартака" на одно очко. "Динамо" идет четвертым, в активе столичной команды 11 очков. В седьмом туре подопечные Сергея Семака 14 сентября примут тульский "Арсенал", московский клуб днем ранее дома встретится с казанским "Рубином".