ФК "Зенит" примет решение об открытии филиала академии в Абхазии после рабочего визита

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Зенит" примет решение об открытии филиала академии в Абхазии после рабочего визита представителей петербургской академии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

2 сентября председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз сообщил ТАСС о планах по открытию филиала академии, в которой будут готовить детей нескольких возрастных групп. По его словам, в филиале академии будут работать абхазские тренеры, которые пройдут специальное обучение для того, чтобы получить сертификат, который в дальнейшем позволит им работать не только в Абхазии, но и в России.

"В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между "Газпром" - академией футбольного клуба "Зенит" и Госкомспортом Абхазии планируется ряд мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского футбола, - сообщили в пресс-службе. - Уже 7 сентября стартует онлайн-обучение 27 тренеров из Абхазии в центре повышения квалификации тренеров футбольного клуба "Зенит". Тренеры из республики пройдут курс подготовки, в котором получат необходимые знания и навыки для работы с юными футболистами. В дальнейшем планируется провести практические занятия для тренеров уже на территории академии в Санкт-Петербурге".

"Что касается возможного открытия филиала в Абхазии, этот вопрос действительно рассматривается. Окончательное решение будет принято после рабочего визита представителей академии в Абхазию для изучения имеющейся инфраструктуры для открытия филиала", - добавили в клубе.