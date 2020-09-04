Прядкин назвал сроки публикации следующей части календаря РПЛ

Структура календаря чемпионата России была опубликована 28 июля, на следующий день - расписание стартового тура, а 31 июля был представлен календарь игр с первого по шестой тур. Даты, в которые пройдут игры с седьмого по 10-й тур были опубликованы на сайте РПЛ 3 сентября. Следующая часть календаря будет включать в себя расписание матчей с 11-го по 19-й тур, когда чемпионат России уйдет на зимнюю паузу.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Календарь части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), начиная с 11-го тура, будет представлен после того, как пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Следующая часть календаря будет опубликована после жеребьевки группового этапа еврокубков", - сказал Прядкин. Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 октября. Аналогичная процедура для основной сетки Лиги Европы пройдет там же на следующий день.

"Есть регламентные нормы, но жеребьевка еврокубков сместилась; мы в жестких рамках были, надо было согласовать с полицией, - отметил президент РПЛ, отвечая на вопрос о том, насколько сложно составлять календарь чемпионата России. - Вы знаете, что матчи первого тура после игр сборных накладываются на выборы во многих регионах, это рабочие моменты. С клубами практически все было оговорено, им большое спасибо. Они в жестком графике - вы помните, как мы заканчивали рестарт [прошлого сезона] и начинали новый; настрой боевой!"

После шести туров первое место в турнирной таблице занимает московский "Спартак", в активе которого 14 очков. На второй строчке располагается петербургский "Зенит", на третьей - "Сочи". В активе действующего чемпиона 13 очков, у команды из Краснодарского края - 12.