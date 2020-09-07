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US Open

Джокович потеряет рейтинговые очки и призовые деньги за неспортивное поведение на US Open

Серб был дисквалифицирован за откидку мяча в линейного судью
Новак Джокович EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 7 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович будет лишен рейтинговых очков и призовых денег за неспортивное поведение в матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщает пресс-служба организаторов турнира.

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В воскресенье в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович был дисквалифицирован при счете 6:5 в первом сете в пользу испанского теннисиста за нанесение травмы линейному судье после откидки мяча ракеткой.

"Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, которые он заработал на US Open, и все призовые деньги, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил", - говорится в сообщении организаторов.

Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд турнира составляет $53,4 млн.

Теги
US OpenДжокович, Новак
US Open
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