Джокович потеряет рейтинговые очки и призовые деньги за неспортивное поведение на US Open

ТАСС, 7 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович будет лишен рейтинговых очков и призовых денег за неспортивное поведение в матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщает пресс-служба организаторов турнира.

В воскресенье в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович был дисквалифицирован при счете 6:5 в первом сете в пользу испанского теннисиста за нанесение травмы линейному судье после откидки мяча ракеткой.

"Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, которые он заработал на US Open, и все призовые деньги, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил", - говорится в сообщении организаторов.

Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд турнира составляет $53,4 млн.