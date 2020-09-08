Тренер российских лыжников Крамер присоединился к команде на сборе в Тюмени

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прибыл в страну впервые после открытия границ, он присоединился к команде на сборе в Тюмени. Об этом немецкий специалист сообщил ТАСС.

Правительство России 26 августа сняло ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов. По причине пандемии коронавируса Крамер был вынужден пропустить все летние сборы своей группы.