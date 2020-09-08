Тренер российских лыжников Крамер присоединился к команде на сборе в Тюмени

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прибыл в страну впервые после открытия границ, он присоединился к команде на сборе в Тюмени. Об этом немецкий специалист сообщил ТАСС.
Правительство России 26 августа сняло ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов. По причине пандемии коронавируса Крамер был вынужден пропустить все летние сборы своей группы.
"Все хорошо, я в Тюмени", - сообщил Крамер, получивший российскую визу на прошлой неделе.
В группу под руководством немецкого специалиста входят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийский призер Юлия Ступак (Белорукова), призер чемпионата мира Глеб Ретивых, Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Алиса Жамбалова, Майя Якунина.
Российские лыжники должны начать выступление на международной арене в конце ноября.