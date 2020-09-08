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Биатлон

Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов получил травму на сборе в Тюмени

Специалисту придется на несколько дней покинуть расположение национальной команды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов получил травму ключицы во время тренировочного сбора в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Специалисту придется на несколько дней покинуть расположение национальной команды для получения углубленной медицинской помощи.

"Михаилу Викторовичу предстоит операция, - рассказал президент СБР Виктор Майгуров. - Желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Отсутствие старшего тренера не должно сказаться на подготовке к летнему чемпионату страны - мы рассчитываем, что Шашилов вернется в строй уже через несколько дней".

Тюмень примет чемпионат России по летнему биатлону, который пройдет с 19 по 22 сентября.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) обсудит вопрос проведения первых четырех этапов Кубка мира на заседании, которое пройдет с 26 по 27 сентября. IBU ранее не исключал, что пандемия коронавируса может скорректировать соревновательный календарь нового сезона.

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