В Петербурге примут дополнительные меры безопасности к ЧЕ по футболу из-за коронавируса

ТАСС, 8 сентября. Правительство Санкт-Петербурга примет дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции на городских объектах проведения чемпионата Европы - 2020 по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Во вторник в Смольном под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова прошло заседание Межведомственного оперативного штаба по подготовке и проведению чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин, председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, руководители профильных исполнительных органов государственной власти, представители правоохранительных органов и Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день перед нами стоит задача предусмотреть необходимые мероприятия и меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции на объектах проведения чемпионата Европы: на стадионе, тренировочных базах, на фан-зонах, - сказал Кириллов. - Эту работу необходимо начать заблаговременно, чтобы быть готовыми к развитию любой ситуации и обеспечить максимальную безопасность наших граждан и иностранных болельщиков".
По итогам заседания Кириллов поручил ответственным руководителям проработать порядок обеспечения мер эпидемиологической безопасности с учетом различных сценариев развития ситуации, который в последующем будет представлен в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для принятия консолидированного решения.
17 марта 2020 года УЕФА из-за пандемии коронавируса принял решение перенести чемпионат Европы. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи чемпионата Европы - 2020 пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.