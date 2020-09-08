В Петербурге примут дополнительные меры безопасности к ЧЕ по футболу из-за коронавируса

ТАСС, 8 сентября. Правительство Санкт-Петербурга примет дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции на городских объектах проведения чемпионата Европы - 2020 по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Во вторник в Смольном под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова прошло заседание Межведомственного оперативного штаба по подготовке и проведению чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин, председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, руководители профильных исполнительных органов государственной власти, представители правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день перед нами стоит задача предусмотреть необходимые мероприятия и меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции на объектах проведения чемпионата Европы: на стадионе, тренировочных базах, на фан-зонах, - сказал Кириллов. - Эту работу необходимо начать заблаговременно, чтобы быть готовыми к развитию любой ситуации и обеспечить максимальную безопасность наших граждан и иностранных болельщиков".

По итогам заседания Кириллов поручил ответственным руководителям проработать порядок обеспечения мер эпидемиологической безопасности с учетом различных сценариев развития ситуации, который в последующем будет представлен в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для принятия консолидированного решения.