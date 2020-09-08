Футболисты молодежной сборной России проиграли команде Польши в отборочном матче ЧЕ-2021

ТАСС, 8 сентября. Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла на стадионе "Виздев" в польском городе Лодзь при пустых трибунах.

Единственный гол на 61-й минуте встречи забил Патрик Дзичек. Первый матч между россиянами и поляками прошел в Екатеринбурге и завершился вничью со счетом 2:2.

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии. Россияне провели восемь матчей и занимают первое место в группе, набрав 17 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 16 очков в активе. Далее идут сербы (8 очков), болгары (8), эстонцы (4) и латвийцы (4).

Заключительные матчи отборочного турнира сборная России проведет против команд Эстонии (дома, 9 октября) и Латвии (в гостях, 13 октября). Поляки сыграют против сербов (в гостях, 9 октября), а также дома с болгарами (13 октября) и латвийцами (17 ноября).

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал пройдет в Любляне.

Ход матча

Молодежная сборная России, несмотря на гостевой статус, начала матч активно, с первых минут завладев инициативой. Первый голевой момент у ворот голкипера польской команды Радослава Маяцкого был создан уже на шестой минуте игры - полузащитник Максим Глушенков вывел на перспективную позицию нападающего Ивана Игнатьева, но вратарь отразил удар. В дальнейшем основной креатив команды Михаила Галактионова исходил от все того же Глушенкова - он дирижировал атаками россиян, пытаясь вывести партнеров к воротам, но то защитники соперника играли внимательно, то судейская бригада шотландца Кевина Кланси фиксировала офсайд.