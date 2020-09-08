Футболисты молодежной сборной России проиграли команде Польши в отборочном матче ЧЕ-2021

ТАСС, 8 сентября. Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла на стадионе "Виздев" в польском городе Лодзь при пустых трибунах.
Единственный гол на 61-й минуте встречи забил Патрик Дзичек. Первый матч между россиянами и поляками прошел в Екатеринбурге и завершился вничью со счетом 2:2.
Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии. Россияне провели восемь матчей и занимают первое место в группе, набрав 17 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 16 очков в активе. Далее идут сербы (8 очков), болгары (8), эстонцы (4) и латвийцы (4).
Заключительные матчи отборочного турнира сборная России проведет против команд Эстонии (дома, 9 октября) и Латвии (в гостях, 13 октября). Поляки сыграют против сербов (в гостях, 9 октября), а также дома с болгарами (13 октября) и латвийцами (17 ноября).
В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал пройдет в Любляне.
Ход матча
Молодежная сборная России, несмотря на гостевой статус, начала матч активно, с первых минут завладев инициативой. Первый голевой момент у ворот голкипера польской команды Радослава Маяцкого был создан уже на шестой минуте игры - полузащитник Максим Глушенков вывел на перспективную позицию нападающего Ивана Игнатьева, но вратарь отразил удар. В дальнейшем основной креатив команды Михаила Галактионова исходил от все того же Глушенкова - он дирижировал атаками россиян, пытаясь вывести партнеров к воротам, но то защитники соперника играли внимательно, то судейская бригада шотландца Кевина Кланси фиксировала офсайд.
Ближе к середине тайма сборная Польши стала больше владеть мячом и игра стала более равной. За пять минут до конца первой сорокапятиминутки российская молодежка заработала опасный штрафной у ворот соперника - удар у капитана команды Ивана Облякова получился сильным, но немного неточным. Казалось, что этот эпизод станет последним ярким моментом тайма, но перед самым перерывом поляки усилили давление на ворота Матвея Сафонова. Незадолго до этого защитник польской команды Роберт Гумни нарушил правила на Глушенкове, он смог продолжить игру, но было видно, что полузащитник играет через силу.
В перерыве тренерский штаб молодежной сборной России провел замену - вместо Глушенкова, повреждение которого оказалось достаточно серьезным, на поле вышел Магомед-Шапи Сулейманов. Нынешний год складывается для этого игрока непросто - с марта в 16 играх во всех турнирах он не отметился ни одним результативным действием. Вместе с тем именно его удар в концовке первого матча между молодежными сборными России и Польши позволил команде Галактионова уйти от поражения - 2:2.
Начало второго тайма стало зеркальным отражением первой сорокапятиминутки - хозяева поля взяли мяч под контроль и стали держать российскую оборону в напряжении. Спустя четыре минуты после возобновления встречи Сафонову пришлось вступать в игру - вратарь отразил мяч после удара Тимотеуша Пухача из-за штрафной. После этого команда Галактионова сильнее прижалась к своим воротам, позволяя раз за разом зарабатывать угловые. Одна из подач завершилась ударом головой в исполнении полузащитника Патрика Дзичека - никто из защитников не уследил за его перемещениями, он бил без всяческого сопротивления.
Последние минуты сборная России проводила в атаке, но не смогла сравнять счет. В компенсированное время выход один на один не реализовал Игнатьев, нападающий казанского "Рубина" не сумел переиграть польского голкипера в ближнем бою.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Россия
|8
|5
|2
|1
|14:3
|17
|2
|Польша
|7
|5
|1
|1
|15:5
|16
|3
|Сербия
|7
|2
|2
|3
|10:7
|8
|4
|Болгария
|6
|2
|2
|2
|7:3
|8
|5
|Эстония
|7
|1
|1
|5
|3:27
|4
|6
|Латвия
|7
|0
|4
|3
|5:9
|4