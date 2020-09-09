Первая осечка. Молодежная сборная России проиграла команде Польши в отборочном матче к ЧЕ

ТАСС, 9 сентября. Футболисты молодежной сборной России потерпели первое поражение в отборочном цикле к чемпионату Европы, уступив в гостях команде Польши со счетом 0:1. Встреча проходила в Лодзе на стадионе "Видзев".

До начала матча россиян можно было назвать хозяевами положения в группе. Победа практически обеспечивала им первое место в турнирной таблице, ничья стала бы неплохим результатом. Однако сборная Польши является самым серьезным соперником россиян в группе, подтвердила это и первая игра команд в Екатеринбурге. Тогда только благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова на первой добавленной ко второму тайму минуте россиянам удалось спастись от поражения и завершить матч со счетом 2:2.

Сборная России 5 сентября на своем поле обыграла команду Болгарии (2:0). Один из мячей в той встрече забил защитник Игорь Дивеев, который в конце матча получил травму и противостояние с поляками пропускал. В стартовом составе лучшего бомбардира команды в отборочном цикле (3 гола) заменил Павел Маслов. Изменения коснулись и средней линии, где с первых минут вместо Даниила Лесового вышел Александр Ломовицкий.

Впереди у россиян остро действовали Иван Игнатьев и Максим Глушенков, который разгонял атаки быстрыми передачами. В конце первой половины игры он получил удар по ногам от защитника Роберта Гумни, доиграл тайм до конца, но на вторую половину встречи выйти не смог. "До травмы Глушенков впереди здорово обострял, действовал эффективно, создавал проблемы сопернику, двигался хорошо, очень жаль, что он получил повреждение. Дивеев - системообразующий игрок, ключевой в обороне, особенно он важен при стандартных положениях", - отметил в беседе с ТАСС после матча бывший главный тренер россиян Дмитрий Хомуха.

Во втором тайме уже хозяева взяли мяч под свой контроль, а команда Галактионова стала прижиматься к своим воротам. Это привело к голу Патрика Дзичека после подачи углового. Он нанес свой удар с близкого расстояния, а Матвей Сафонов не смог вытащить мяч из-под перекладины.

После гола россияне активизировались, стали чаще подходить к воротам соперника. Поляки старались надежно обороняться, но едва не упустили победу. Игнатьев пытался переиграть Радослава Маецкого и посылал мяч под ним, однако голкипер заблокировал удар. Это был последний опасный момент россиян в матче.

Хорошие шансы на выход

Хомуха подчеркнул, что преимущество сборной Польши в габаритах сказалось на результате. "Подвела реализация, были у наших ребят хорошие подходы, но не забили. Соперник имел преимущество в антропометрии, мы же плохо сработали на стандартном положении и были наказаны. Счет на табло говорит, что поляки использовали козыри, которые у них были, здесь все закономерно", - отметил он.