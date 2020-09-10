Голевая перестрелка. "Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в первом домашнем матче сезона КХЛ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" переиграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:3 в первом домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21. Встреча прошла на арене в Парке легенд в присутствии 2 773 зрителей.

Игра стала самой посещаемой на этой арене в нынешнем сезоне. В Парке легенд также проводит свои домашние матчи столичный ЦСКА, однако его максимум составил 2 374 зрителя. Отмечалось, что матчи "Спартака" могут посещать до 30% зрителей, но все зависит от количества купленных билетов в одной контактной группе, допускается также нахождение рядом членов одной семьи. Сообщалось, что на игры ЦСКА на эту же арене разрешено допускать 23% зрителей от общей вместимости. Первый домашний матч "Спартака" в сезоне прошел при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни", который направлен на обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, развитие массового спорта, подготовку спортивного резерва, совершенствование спортивной инфраструктуры. К 2030 году количество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70% от всего населения страны. Проект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных программ. Речь идет о проектах "Спорт - норма жизни", "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья". Игру посетил министр спорта России Олег Матыцин, который объявил, что новым послом проекта стал капитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2014 года Дмитрий Лисов. В августе первым послом проекта стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. "Хочу поздравить всех с началом чемпионата по хоккею, спорт возвращается, мы возвращаемся к обычной жизни. Дмитрий [Лисов] своим примером показывает, как надо любить спорт и заниматься спортом", - отметил Матыцин. Антураж Перед началом встречи состоялась минута молчания в память об ушедшем из жизни бывшем тренере "Спартака" и ряда других команд КХЛ Милоше Ржиге. Чешский специалист скончался в Праге 1 сентября. Он возглавлял красно-белых с 2007 по 2010 год и является самым успешным наставником клуба в истории КХЛ. Под руководством Ржиги спартаковцы дважды выходили во второй раунд плей-офф - это достижение до сих пор не удалось повторить ни одному специалисту. "Спартак" в последние сезоны балует публику обширной развлекательной программой на домашних матчах. Если судить по первой встрече нового розыгрыша, клуб продолжит это делать и в нынешнем сезоне. В программе на игру с "Салаватом Юлаевым" участие представители проекта "Спорт - норма жизни". Присутствовал на матче и главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско, которого болельщики встретили громкими аплодисментами.

Совместно со "Спартаком" были изготовлены маски с логотипами проекта и эмблемой клуба, пользовавшиеся большим спросом у болельщиков. Первые три ряда, на которых не могут находиться зрители, были обвешаны баннерами "Спорт - норма жизни". Во время одной из пауз болельщик "Спартака" с флагом, на котором был изображен логотип проекта, успел пробежать целый круг по арене до того, как арбитр ввел шайбу в игру. Поклонник красно-белых за это был награжден игровым свитером любимой команды с автографами всех хоккеистов. Баннеры "Спорт - норма жизни" были зеленого цвета, именно он является основным на форме игроков "Салавата Юлаева". Группа поддержки "Спартака" выступала не в красно-белых цветах, а в бело-зеленых, напоминая группу поддержки "Салавата Юлаева". Хоккеисты "Спартака" ранее тоже выступали в зеленой форме, но последний раз выходили в ней на лед в нескольких играх сезона-1978/79. Сыграет ли еще "Спартак" в зеленых цветах, предсказать невозможно, но исключать такого нельзя. Стоит этого ожидать, например, в ретро-матче, который планируется провести в день рождения клуба (22 декабря с "Ак Барсом"). Красно-белые в прошлые годы уже проводили подобные встречи, которые были посвящены различным эпохам и выступали в формах самых разных цветов. В 2018 году спартаковские хоккеисты вышли на игру в оранжевых свитерах, в которых выступали на победном для себя Кубке Шпенглера 1990 года. В прошлом сезоне матч с "Торпедо" (2:3) игроки "Спартака" провели в черной форме. Та экипировка была выбрана путем голосования болельщиков и приглянулась по стилю многим поклонникам красно-белых. Однако некоторые болельщики старших поколений остались недовольны, так как ранее в черном "Спартак" никогда не играл. Бенефис легионеров "Спартака" Тренерский штаб "Спартака" во главе с Олегом Знарком изменил сочетания ведущих звеньев, несмотря на победу в предыдущем матче с "Динамо" (3:1). В первое звено к Йори Лехтеря и Лукашу Радилу вернулся Мартин Бакош, а Сергей Широков отправился в третью тройку. "Салават Юлаев" одержал три гостевые победы подряд на старте чемпионата, поэтому главный тренер уфимской команды Томи Лямся дал отдохнуть основному вратарю Юхе Метсоле. Первый матч в нынешнем чемпионате провел 22-летний Владислав Сухачев. Красно-белые активно начали встречу и заставляли соперника часто нарушать правила и ошибаться. Уже на третьей минуте Лехтеря воспользовался подарком защитников гостей и неотразимым броском открыл счет. Первый период прошел на встречных курсах и завершился вничью - 2:2. "Салават Юлаев" дважды сумел отыграться, при этом команды обменялись голами в большинстве.

В начале второго периода защитник "Спартака" Эмиль Юсе в большинстве забросил первую шайбу в КХЛ. Но при следующем розыгрыше численного преимущество красно-белые грубо ошиблись, а Александр Кадейкин, убежавший на рандеву с вратарем Никитой Беспаловым, в третий раз сравнял счет. Позже Бакош вывел хозяев вперед после очередного розыгрыша большинства. В начале третьего периода точку в матче поставил все тот же Лехтеря, поразивший ворота броском с неудобной руки. Легионеры "Спартака" забросили четыре из пяти шайб в ворота соперника. В составе красно-белых находится шесть иностранных хоккеистов, при этом принимать участие в матче могут только пять игроков. Ни разу в нынешнем сезоне не появлялся на льду словацкий вратарь Юлиус Гудачек. Как сообщил Знарок, в следующем матче с минским "Динамо" в состав команды вернется центральный нападающий Илья Зубов. Это может помочь Гудачеку получить игровую практику. Зубов может заменить Робина Ганзла, который действует во втором звене и в нынешнем сезоне пока не набрал очков за результативность. Новичок "Салавата Юлаева" Маркус Гранлунд впервые не сумел отметиться набранными очками в матче КХЛ. В первых трех встречах финский нападающий, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), набрал пять баллов за результативность. "Динамо" пока без очков Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов в матче с "Локомотивом" разбил связку двух лучших бомбардиров прошлого регулярного чемпионата Вадима Шипачева и Дмитрия Яшкина, место в воротах впервые в сезоне занял 40-летний Александр Еременко. В двух стартовых встречах игроки первого звена не забросили ни одной шайбы. В игре с "Локомотивом" Яшкин открыл счет уже на седьмой минуте, а во втором периоде голевой передачей отметился Шипачев, набрав 150-е очко за клуб.

Однако динамовцы снова уступили. Хозяева дважды вели в счете по ходу встречи, но в третьем периоде упустили преимущество и проиграли со счетом 2:3. Бело-голубые впервые в истории выступлений в КХЛ начали сезон с трех поражений подряд, не набрав ни одного очка, и занимают последнее место в Западной конференции. "Локомотив" же одержал третью победу и возглавляет таблицу. Хоккеисты "Динамо" не сумели сделать подарок своему главному тренеру к своеобразному юбилею. Крикунов провел 1400-й матч в тренерской карьере, что является рекордом в истории отечественного хоккея. Только пять наставников провели более 1000 матчей в чемпионатах страны. Эту отметку также преодолели Валерий Белоусов (1302), Виктор Тихонов (1174), Зинэтула Билялетдинов (1132) и Геннадий Цыгуров (1058). В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на своем льду переиграл хабаровский "Амур" (3:1). Финский "Йокерит" разгромил нижнекамский "Нефтехимик" (6:0), а минское "Динамо" уступило "Ак Барсу" (4:5).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 3 3 0 0 0 0 0 12-4 6 2 СКА 3 2 0 0 0 1 0 10-8 5 3 ЦСКА 3 2 0 0 0 1 0 8-5 5 4 Йокерит 3 2 0 0 0 0 1 9-1 4 5 Северсталь 3 2 0 0 0 0 1 9-9 4 6 Спартак 4 2 0 0 0 0 2 10-12 4 7 Динамо Мн 4 1 1 0 0 0 2 12-13 4 8 Витязь 3 1 0 0 0 0 2 10-8 2 9 Динамо Р 3 1 0 0 0 0 2 7-9 2 10 Сочи 3 0 1 0 0 0 2 4-11 2 11 Динамо М 3 0 0 0 0 0 3 4-8 0