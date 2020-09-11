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Нурмагомедов прибыл в ОАЭ для подготовки к бою с Гэтжи

Поединок между спортсменами пройдет 24 октября в Абу-Даби
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для подготовки к бою против американца Джастина Гэтжи. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Команда прибыла в ОАЭ", - сказал собеседник агентства.

Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между 31-летними Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.

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