Серебряный призер ЧЕ по фигурному катанию Воронов объявил о завершении спортивной карьеры

ТАСС, 11 сентября. Российский фигурист Сергей Воронов объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен написал в Instagram.

"Мой долгий путь как спортсмена подошел к завершению. Спасибо за это незабываемое время, время двигаться дальше", - написал спортсмен.

Воронову 32 года, он становился серебряным (2014) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы, бронзовым призером финала Гран-при (2014/15). В 2015 году стал серебряным призером командного чемпионата мира, дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009). На последнем национальном первенстве занял девятое место.