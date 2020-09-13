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Фигурное катание

Евгения Медведева отказалась обсуждать проблемы со здоровьем

Сообщалось, что 20-летняя фигуристка выступала с болями в спине
Евгения Медведева Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева делает все возможное, чтобы проблемы со здоровьем не мешали ее выступлениям. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после контрольного проката в Москве.

Сообщалось, что 20-летняя фигуристка выступала с болями в спине.

"Про здоровье давайте не будем, - сказала Медведева. - Сейчас делается все возможное, чтобы состояние здоровья не мешало рабочему процессу. Это утомительно, но от этого никуда не деться".

Медведева - двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр. В ее активе также две золотые и одна серебряная медали чемпионатов Европы.

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