ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Хёрдур Магнуссон (30-я минута), Никола Влашич (45+1) и Чидера Эджуке (90+2). У проигравших отличился Эсекьель Понсе (11). Эджуке впервые отметился голом в составе ЦСКА, нигерийский форвард сыграл второй матч за команду. В составе "Спартака" дебютный матч провел нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле на 57-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева.

ЦСКА провел пятый матч со "Спартаком" на "ВЭБ-Арене". Дебютная встреча команд на этом стадионе завершилась победой красно-белых со счетом 2:1, она прошла 30 апреля 2017 года. После той игры красно-синие в домашних матчах со спартаковцами одержали две победы (2:1 и 2:0) и один раз сыграли вничью (1:1). Лучшим бомбардиром в истории дерби на "ВЭБ-Арене" является хорватский полузащитник Влашич, на счету которого теперь четыре мяча в ворота "Спартака".

Всего в чемпионатах России "Спартак" и ЦСКА встречались между собой 59 раз: 24 победы одержали армейцы, 21 - красно-белые, 14 игр завершились ничейным результатом.

"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах. ЦСКА поднялся на четвертую строчку, имея в активе 13 очков после семи встреч.

В следующем туре ЦСКА 20 сентября в гостях встретится с "Уфой". "Спартак" в этот же день на выезде сыграет с казанским "Рубином", а 16 сентября в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России встретится с московской "Родиной", гостевая для красно-белых встреча по договоренности клубов пройдет на "Открытие-Арене".

Дерби без болельщиков "Спартака"

Центральный матч тура, несмотря на громкую вывеску, еще до стартового свистка потерял часть шарма, присущего дерби. В связи с органичениями, прописанными в регламенте РПЛ, гостевой сектор на принципиальном матче не был предусмотрен. При этом билеты на игру могли приобрести только владельцы сезонных абонементов на игры ЦСКА. Несмотря на все эти условия, нескольким десяткам болельщиков красно-белых все же удалось попасть на стадион.

13 сентября - дата, которая считается днем рождения фанатского движения ЦСКА. В этот день в 1975 году на стадионе "Динамо" состоялся матч между армейцами и "Спартаком". Во время той игры был сформирован армейский сектор. Перед началом матча на секторе для активных армейских болельщиков был растянут посвященный юбилею баннер; композицию украшало большое количество красно-синих флагов.