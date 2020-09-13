ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный "Спартак" со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
В составе победителей голы забили Хёрдур Магнуссон (30-я минута), Никола Влашич (45+1) и Чидера Эджуке (90+2). У проигравших отличился Эсекьель Понсе (11). Эджуке впервые отметился голом в составе ЦСКА, нигерийский форвард сыграл второй матч за команду. В составе "Спартака" дебютный матч провел нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле на 57-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева.
ЦСКА провел пятый матч со "Спартаком" на "ВЭБ-Арене". Дебютная встреча команд на этом стадионе завершилась победой красно-белых со счетом 2:1, она прошла 30 апреля 2017 года. После той игры красно-синие в домашних матчах со спартаковцами одержали две победы (2:1 и 2:0) и один раз сыграли вничью (1:1). Лучшим бомбардиром в истории дерби на "ВЭБ-Арене" является хорватский полузащитник Влашич, на счету которого теперь четыре мяча в ворота "Спартака".
Всего в чемпионатах России "Спартак" и ЦСКА встречались между собой 59 раз: 24 победы одержали армейцы, 21 - красно-белые, 14 игр завершились ничейным результатом.
"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах. ЦСКА поднялся на четвертую строчку, имея в активе 13 очков после семи встреч.
В следующем туре ЦСКА 20 сентября в гостях встретится с "Уфой". "Спартак" в этот же день на выезде сыграет с казанским "Рубином", а 16 сентября в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России встретится с московской "Родиной", гостевая для красно-белых встреча по договоренности клубов пройдет на "Открытие-Арене".
Дерби без болельщиков "Спартака"
Центральный матч тура, несмотря на громкую вывеску, еще до стартового свистка потерял часть шарма, присущего дерби. В связи с органичениями, прописанными в регламенте РПЛ, гостевой сектор на принципиальном матче не был предусмотрен. При этом билеты на игру могли приобрести только владельцы сезонных абонементов на игры ЦСКА. Несмотря на все эти условия, нескольким десяткам болельщиков красно-белых все же удалось попасть на стадион.
13 сентября - дата, которая считается днем рождения фанатского движения ЦСКА. В этот день в 1975 году на стадионе "Динамо" состоялся матч между армейцами и "Спартаком". Во время той игры был сформирован армейский сектор. Перед началом матча на секторе для активных армейских болельщиков был растянут посвященный юбилею баннер; композицию украшало большое количество красно-синих флагов.
ЦСКА перед дерби столкнулся с травмами двух защитников, Игоря Дивеева и Бруно Фукса, в связи с чем на этих позициях с первых минут вышли Магнуссон и Вадим Карпов. При этом не игравший за молодежную сборную России из-за повреждения нападающий Федор Чалов также попал в стартовый состав. Что касается "Спартака", главным ожиданием последнего месяца был дебют новичка красно-белых Кокорина. В дерби он впервые после подписания контракта в начале августа попал в заявку новой команды; ранее в последний раз он выходил на поле 11 июля, когда "Сочи", за который он играл на правах аренды, дома обыграл "Спартак" (1:0).
Из-за отсутствия полноценного сектора болельщиков "Спартака" ЦСКА проводил матч в довольно комфортной с точки зрения поддержки трибун атмосфере - редкие кричалки фанатов красно-белых тонули в потоке армейских кричалок. Несмотря на это, игра складывалась очень эмоционально - команды не стеснялись жестких единоборств. Главный арбитр встречи Сергей Карасев задал довольно высокую планку, из-за чего главные тренеры часто недоумевали, почему в том или ином эпизоде не назначен штрафной, или почему не показана карточка. Поскольку до рефери докричаться было сложно, под эмоциональным прессом то со стороны Доменико Тедеско, то со стороны Виктора Гончаренко оказывался резервный арбитр Анатолий Жабченко.
В частности, спартаковцы недоумевали после решения Карасева в первом тайме наказать бразильского защитника красно-белых Айртона желтой карточкой из-за падения в штрафной ЦСКА после столкновения с соперником. Судья наказал спартаковца за симуляцию после помощи системы видеоассистента рефери (VAR), хотя гости требовали назначить пенальти в ворота ЦСКА.
Последние минуты встречи "Спартак" проводил в атаке, ЦСКА отвечал контратакующими действиями. В компенсированное время в одной из контратак преимущество армейцев увеличил новичок команды нигерийский форвард Эджуке. После пропущенного мяча футболисты и тренерский штаб "Спартака" высказали Карасеву претензии - по их мнению гол был забит несправедливо, поскольку ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков при приеме мяча коснулся его рукой. Карасев показал желтую карточку Тедеско, а также удалил одного из членов штаба красно-белых.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Сочи
|7
|4
|3
|0
|10-6
|15
|2
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|5
|Рубин
|7
|3
|2
|2
|11-9
|11
|6
|Динамо
|7
|3
|2
|2
|6-4
|11
|7
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-10
|10
|9
|Урал
|7
|2
|3
|2
|6-6
|9
|10
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|11
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|12
|Тамбов
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|5-13
|5
|14
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|15
|Химки
|7
|0
|3
|4
|5-11
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2