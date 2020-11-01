Худяков: ФК "Тамбов" не будет подавать жалобу на судейство Карасева в матче с "Динамо"

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольный клуб "Тамбов" не будет подавать жалобу на судейство Сергея Карасева в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Динамо". Об этом ТАСС рассказал спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

"Тамбов" заканчивал матч вдевятером и проиграл на своем поле со счетом 1:2: у хозяев на 54-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален нападающий Антон Килин, а на 60-й минуте красную карточку получил защитник Гурам Тетрашвили, на 93-й минуте нападающий "Динамо" Николай Комличенко реализовал пенальти. В свою очередь, тамбовская команда дважды пробивала 11-метровый штрафной удар, на 64-й минуте Герман Онугха первую попытку реализовал, а на 99-й динамовский вратарь Антон Шунин парировал удар полузащитника "Тамбова".

"Очень провальный первый тайм, самый худший из всех, который провела наша команда в этом чемпионате, - сказал Худяков. - После перерыва тренерский штаб сделал коррективы, игра наладилась. Начали нормально владеть мячом, перехватили инициативу, стали появляться моменты. Однако после двух удалений рисунок полностью изменился".

"То, что произошло со вторым удалением, мы разберемся внутри команды. Считаю, так неправильно себя вести и подводить команду. Ребята - молодцы, вдевятером бились до самого последнего, наверное, не повезло нам. Судейство не обсуждаю, все что было - все правильно, не будем подавать никаких претензий", - добавил Худяков.

После 13 матчей "Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда 7 ноября на своем поле примет грозненский "Ахмат".