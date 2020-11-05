Кубок президента РФ по самбо пройдет в Токио, несмотря на пандемию коронавируса

"Прежде этот турнир был задуман как отборочный к Универсиаде, теперь он ежегодно проводится в Токио, являясь не просто одним из спортивных соревнований - он служит крепким дружественным мостом между соседями, Японией и Россией. Из-за пандемии COVID-19 внутренние и международные турниры по самбо были отменены или перенесены, однако Кубок президента РФ по самбо в Японии готовится к проведению 7 февраля 2021 года", - сообщил Асаи.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Кубок президента РФ Владимира Путина по самбо, который ежегодно проводится в Токио в статусе чемпионата Японии, пройдет 7 февраля 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом ТАСС заявил председатель исполнительного комитета турнира Нобуюки Асаи.

"Количество участников будет ограничено отбором до восьми борцов в каждой весовой категории, и турнир будет проводиться без зрителей. Это будут беспрецедентные соревнования, но мы активно к ним готовимся и надеемся, что они пройдут успешно. Все необходимые меры по предотвращению распространения нового вируса будут строго соблюдены", - добавил Асаи.

Кубок президента РФ по самбо пройдет в Японии в девятый раз. В предыдущем турнире, прошедшем в феврале, приняли участие около 100 спортсменов. Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады 1980 года интерес к этому виду начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада.

В ноябре 2018 года самбо получило временное признание от Международного олимпийского комитета (МОК). Для самбо это означает возможность в будущем войти в программу Олимпийских игр, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК.