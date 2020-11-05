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ATP

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс"

В 1/4 финала россиянин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом
Даниил Медведев EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 5 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче третьего круга и вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс", проходящего в Париже.

Матч закончился со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу 24-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Де Минаур имел 16-й номер посева. В 1/4 финала Медведев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (6).

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.

21-летний де Минаур находится на 25-й строчке рейтинга, он трижды становился победителем турниров ATP. Наивысшим достижением австралийца на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2020 года.

Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.

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