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Формула-1

Саудовская Аравия в 2021 году впервые примет этап "Формулы-1"

Гонка пройдет в ноябре на городской трассе в Джидде при искусственном освещении
Описание
© EPA-EFE/Jorge Guerrero

ТАСС, 5 ноября. Саудовская Аравия примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Саудовская Аравия впервые в истории примет этап "Формулы-1". Гонка пройдет в ноябре на городской трассе в Джидде при искусственном освещении.

"Мы рады приветствовать Саудовскую Аравию в "Формуле-1", - заявил исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри. - Саудовская Аравия быстро становится одним из мировых центров спорта и развлечений, где в последние годы прошло много крупных мероприятий, нам очень приятно, что со следующего года здесь будут проходит гонки "Формулы-1". Этот регион очень важен для нас".

При искусственном освещении в "Формуле-1" проводятся Гран-при Бахрейна и Сингапура. Календарь на следующий сезон "Формулы-1" на данный момент не опубликован.

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