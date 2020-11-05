Юбилейный гол Кейна за "Тоттенхэм" помог команде обыграть "Лудогорец" в Лиге Европы

ТАСС, 5 ноября. Английский "Тоттенхэм" обыграл в гостях со счетом 3:1 болгарский "Лудогорец" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Голами у победителей отметились Гарри Кейн (13-я минута), Лукас Моура (33) и Джованни Ло Чельсо (65). В составе хозяев единственный мяч забил Клаудио Кешеру (50).

Кейн провел 300-й матч за команду и отметился 200-м голом (100-й в выездных матчах). 27-летний форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба, уступая лишь Бобби Смиту (208) и Джимми Гривзу (274). Кейн выступает за лондонский клуб с начала своей взрослой карьеры в 2011 году. В этом сезоне он провел за клуб 12 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

После трех туров "Тоттенхэм" с шестью очками занимает второе место в таблице группы J, "Лудогорец" идет последним без набранных баллов. В другом матче группы бельгийский "Антверпен" позднее в четверг примет австрийский ЛАСК.

В следующем туре "Тоттенхэм" сыграет с болгарским клубом на своем поле 26 ноября.

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