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Лига Европы

Юбилейный гол Кейна за "Тоттенхэм" помог команде обыграть "Лудогорец" в Лиге Европы

Англичанин забил 200-й гол в 300 матчах

ТАСС, 5 ноября. Английский "Тоттенхэм" обыграл в гостях со счетом 3:1 болгарский "Лудогорец" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Голами у победителей отметились Гарри Кейн (13-я минута), Лукас Моура (33) и Джованни Ло Чельсо (65). В составе хозяев единственный мяч забил Клаудио Кешеру (50).

Кейн провел 300-й матч за команду и отметился 200-м голом (100-й в выездных матчах). 27-летний форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба, уступая лишь Бобби Смиту (208) и Джимми Гривзу (274). Кейн выступает за лондонский клуб с начала своей взрослой карьеры в 2011 году. В этом сезоне он провел за клуб 12 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

После трех туров "Тоттенхэм" с шестью очками занимает второе место в таблице группы J, "Лудогорец" идет последним без набранных баллов. В другом матче группы бельгийский "Антверпен" позднее в четверг примет австрийский ЛАСК.

В следующем туре "Тоттенхэм" сыграет с болгарским клубом на своем поле 26 ноября.

Другие матчи игрового дня:

  • "Бенфика" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:3;
  • "Лех" (Польша) - "Стандарт" (Бельгия) - 3:1;
  • "Омония" (Кипр) - "Гранада" (Испания) - 0:2;
  • ПАОК (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 4:1;
  • "Рапид" (Австрия) - "Дандолк" (Ирландия) - 4:3;
  • "Реал Сосьедад" (Испания) - АЗ (Нидерланды) - 1:0;
  • "Риека" (Хорватия) - "Наполи" (Италия) - 1:2;
  • "Рома" (Италия) - ЧФР (Румыния) - 5:0;
  • "Сивасспор" (Турция) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0;
  • "Славия" (Прага, Чехия) - "Ницца" (Франция) - 3:2;
  • "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Байер" (Германия) - 2:4.
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