Провал роттердамский. ЦСКА на выезде уступил "Фейенорду" в матче Лиги Европы

ТАСС, 6 ноября. Российский футбольный клуб ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне Лиги Европы, уступив нидерландскому "Фейенорду", и опустился на последнее место в группе. Тем не менее армейцы продолжают иметь хорошие шансы на выход в плей-офф.

От ЦСКА все ждали первой победы для российских клубов в групповом этапе еврокубков, тем более что последние игры команды давали повод для оптимизма. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в последнем матче Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ротором" не выпустил с первых минут ни Чидеру Эджуке, ни Ивана Облякова, дав им отдохнуть перед Лигой Европы. Однако в Роттердаме нигериец больше запомнился рывками и ложными замахами, бить по воротам он начал лишь ближе к концу первого тайма.

Атаки ЦСКА были бы эффективней, если бы не травма Марио Фернандеса. Вызванный в сборную России крайний защитник почувствовал боль в задней поверхности бедра и был заменен спустя полчаса после начала игры. На его место сместился Константин Марадишвили.

"Оценим его состояние, но по его ощущениям, ничего страшного не произошло, - сказал после матча Гончаренко. - Марио - ключевой наш игрок, в обороне нам его не хватило, учитывая его надежность и то, что с его фланга к нам мало что приходит".