Бывший тренер "Зенита" Манчини заразился коронавирусом

ТАСС, 6 ноября. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Тест Манчини, который проводился FIGC перед участием сборной Италии в международных матчах, дал положительный результат. Сообщается, что болезнь у специалиста проходит бессимптомно, он находится на самоизоляции. Тренер сможет присоединиться к команде после того, как будут соблюдены все меры, предусмотренные правилами и протоколами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и FIGC.

55-летний Манчини занимает должность главного тренера сборной Италии с 2018 года. До этого он с 2017 по 2018 год работал в петербургском "Зените". Также возглавлял итальянские "Фиорентину", "Лацио", "Интер", английский "Манчестер Сити" и турецкий "Галатасарай".

11 ноября сборная Италии проведет товарищеский матч против команды Эстонии, затем сыграет против поляков (15 ноября) и боснийцев (18 ноября) в рамках Лиги наций.