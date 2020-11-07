Макгрегор возглавил сводный рейтинг UFC, сместив Нурмагомедова

В рейтинге от 27 октября лидировал Нурмагомедов, который в октябре провел третью защиту титула в легком весе, победив американца Джастина Гэтжи, и завершил карьеру. В той версии рейтинга Макгрегор располагался на 11-й строчке.

ТАСС, 7 ноября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов переместился с первого на третье место в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Рейтинг представлен на официальном сайте организации.

Также изменения коснулись рейтинга легкого веса, где Макгрегор стал главным претендентом на титул - теперь он располагается на первой строчке. Титулом владеет Нурмагомедов. Причины данных изменений руководство UFC пока не комментировало.

Последний поединок Макгрегор провел 19 января, победив техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. В предыдущем поединке он проиграл удушающим приемом в бою за титул Нурмагомедову. На данный момент в активе 32-летнего ирландца 22 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах.