{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Макгрегор возглавил сводный рейтинг UFC, сместив Нурмагомедова

Россиянин переместился на третье место, несмотря на то, что ирландец провел последний бой в январе
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов переместился с первого на третье место в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Рейтинг представлен на официальном сайте организации.

Возглавил рейтинг ирландец Конор Макгрегор, второе место занимает американец Джон Джонс.

В рейтинге от 27 октября лидировал Нурмагомедов, который в октябре провел третью защиту титула в легком весе, победив американца Джастина Гэтжи, и завершил карьеру. В той версии рейтинга Макгрегор располагался на 11-й строчке.

Также изменения коснулись рейтинга легкого веса, где Макгрегор стал главным претендентом на титул - теперь он располагается на первой строчке. Титулом владеет Нурмагомедов. Причины данных изменений руководство UFC пока не комментировало.

Последний поединок Макгрегор провел 19 января, победив техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. В предыдущем поединке он проиграл удушающим приемом в бою за титул Нурмагомедову. На данный момент в активе 32-летнего ирландца 22 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
Фигурное катание
Загитова представила показательный номер, подготовленный к ЧМ-2020 в Канаде
Чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса
Читать полностью