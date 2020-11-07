Макгрегор возглавил сводный рейтинг UFC, сместив Нурмагомедова

ТАСС, 7 ноября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов переместился с первого на третье место в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Рейтинг представлен на официальном сайте организации.
Возглавил рейтинг ирландец Конор Макгрегор, второе место занимает американец Джон Джонс.
В рейтинге от 27 октября лидировал Нурмагомедов, который в октябре провел третью защиту титула в легком весе, победив американца Джастина Гэтжи, и завершил карьеру. В той версии рейтинга Макгрегор располагался на 11-й строчке.
So, while everyone is distracted with #Election2020, someone decided to put Conor McGregor as number one in the #UFC’s P4P rankings. This is real. #MMA pic.twitter.com/YNReLOjXYE— Daniel Yanofsky (@DanYanofskyMMA) November 7, 2020
Также изменения коснулись рейтинга легкого веса, где Макгрегор стал главным претендентом на титул - теперь он располагается на первой строчке. Титулом владеет Нурмагомедов. Причины данных изменений руководство UFC пока не комментировало.
Последний поединок Макгрегор провел 19 января, победив техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. В предыдущем поединке он проиграл удушающим приемом в бою за титул Нурмагомедову. На данный момент в активе 32-летнего ирландца 22 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах.