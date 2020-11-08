Биатлонист Корнев завершил карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Алексей Корнев не стал возобновлять карьеру после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Владимир Брагин.

Корнев был дисквалифицирован на год за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов, срок его отстранения истек 11 апреля.

"Выступать он уже не будет. Был вариант продолжить совместную работу, но из-за пандемии вся летняя подготовка слетела, - сказал Брагин. - Одновременно с этим ему поступило предложение заняться бизнесом, и он принял решение двигаться в другом направлении".

Корневу 29 лет, он является призером чемпионата России, чемпионом мира среди юниоров по летнему биатлону. За основную сборную дебютировал в сезоне-2014/15, но почти все гонки провел в Кубке IBU. В Кубке мира выступил один раз - в сезоне-2015/16 на этапе в американском Преск-Айле (79-е место в спринте).