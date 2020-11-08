Китакюсю примет чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике в 2021 году

ТАСС, 8 ноября. Японский город Китакюсю примет чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Изначально мировое первенство по спортивной гимнастике должно было пройти в Копенгагене, однако датская сторона отказалась от проведения мирового первенства из-за пандемии коронавируса. Таким образом, в октябре в Японии пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике, а следом за ним - мировое первенство по художественной гимнастике.

Чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике проходят ежегодно, за исключением тех годов, в которые проводятся Олимпийские игры. На 2020 год чемпионаты мира не были запланированы, однако Олимпийские игры в Токио были перенесены на следующий год, таким образом, в 2021 году пройдут и чемпионаты мира, и Олимпиада.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в 2019 году сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав по три золотые, серебряные и бронзовые награды. На прошлогоднем мировом первенстве по художественной гимнастике россиянки выиграли восемь золотых медалей из девяти, а также две серебряные и три бронзовые награды.