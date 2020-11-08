Мамиашвили: чемпионат мира по борьбе в декабре состоится, под вопросом только формат

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе состоится в декабре 2020 года, но пока не утвержден формат турнира. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Объединенный мир борьбы (UWW) примет решение о проведении чемпионата мира - 2020 10 ноября.

"Мероприятие состоится, но в каком формате - это вопрос другой. Но в декабре пройдет крупнейшее мировое соревнование по борьбе, это точно", - сказал Мамиашвили.

Чемпионат мира должен пройти в Белграде с 12 по 20 декабря.