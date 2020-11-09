Нагорный: китайских гимнастов тщательнее остальных проверяли на коронавирус в Японии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Организаторы турнира в Японии максимальное внимание уделяли тестированию на коронавирус китайских гимнастов, которым приходилось сдавать не только мазок из носа, но и кровь. Об этом в интервью ТАСС рассказал участник соревнований Никита Нагорный.

8 ноября в Токио состоялся международный турнир по спортивной гимнастике, в котором принимали участие гимнасты Японии, России, Китая и США. Все участники соревнований жили в одном отеле в условиях строжайшей изоляции и ежедневно проходили тестирование на коронавирус.

"Мы это делали каждое утро натощак перед завтраком в 7 утра, - сказал Нагорный. - К китайским гимнастам здесь почему-то было еще более пристальное внимание - им еще приходилось сдавать и кровь. Если говорить о нашем пребывании, то организаторы сделали все, чтобы максимально защитить наше здоровье. В тех условиях, в которых находились мы, очень сложно было заразиться коронавирусом".

"Условия были очень шикарные, мы жили по одному человеку в номере. Для нас был выделен отдельный этаж, никого больше рядом с нами не селили. Рядом все время находился дежурный, который следил за тем, чтобы никто не мог покинуть этаж, а посторонние не могли на него подняться. Соответственно, мы находились в полной изоляции, хотя баньки и фитнес-зала нам, конечно, не хватало", - добавил гимнаст.