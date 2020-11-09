Матч между российскими и китайскими хоккеистами на реке Амур отменен из-за коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Традиционный международный хоккейный матч на приграничной реке Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ в 2021 году не состоится из-за эпидемиологической обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"Международные хоккейные матчи между Россией и Китаем на льду реки Амур в связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году проводиться не будут", - сказали ТАСС в пресс-службе Минспорта Амурской области.

Сообщается, что в рамках подготовки к международной игре была приобретена хоккейная коробка, но так как матч отменяется, оборудование будет установлено в поселке Юхта Свободненского района. "Чтобы оборудование не пылилось на складе в течение года, министерством спорта области было предложено передать его в Свободненский район - поселку Юхта. Эту идею поддержал губернатор области Василий Орлов. Уже этой зимой новая хоккейная коробка позволит с пользой для здоровья проводить время местным жителям", - добавили в ведомстве.

Хоккейный турнир "Содружество" на приграничной реке Амур в январе 2021 года планировалось провести в пятый раз. С 2017 года на замерзшей реке вблизи госграницы устанавливают хоккейную коробку, трибуны, приглашают российских и китайских болельщиков. После завершения игр, хоккейные коробки также передавали в районы области.