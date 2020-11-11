Победительница ЧМ-2014 Семенова вернется в художественную гимнастику после дисквалификации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами Александра Семенова вернется в спорт после окончания двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом она сообщила ТАСС.

Срок дисквалификации 22-летней спортсменки завершается 11 ноября. Она была отстранена от спорта на два года после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен фуросемид. Это мочегонное вещество не является само по себе допингом и используется обычно для снижения веса, однако Всемирное антидопинговое агентство отнесло его к запрещенным субстанциям из-за того, что фуросемид позволяет нарушителям быстро выводить из своих организмов допинг.

"Я планирую возобновить спортивную карьеру, - сказала Семенова. - 20 ноября готовлюсь выступить на своих первых соревнованиях после окончания срока дисквалификации. Это будет ежегодный турнир памяти Нины Григорьевой в Великом Новгороде".

Гимнастка изначально не была согласна с решением о дисквалификации, окончательное решение о ее наказании принимал дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Семенова предоставила в РУСАДА результаты независимой экспертизы, которые доказывали, что фуросемид входил в состав разрешенного препарата для лечения давления, однако дисциплинарный комитет счел эти доказательства недостаточными.

Семенова также является обладательницей двух золотых и одной серебряной награды чемпионата Европы 2014 года.