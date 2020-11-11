Этапы Кубка мира по биатлону в Финляндии пройдут со зрителями

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первые два этапа Кубка мира по биатлону нового сезона пройдут со зрителями. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований, которые примет финский Контиолахти.

Первый этап Кубка мира пройдет с 28 по 29 ноября, в его рамках состоятся четыре гонки. Второй состоится с 30 ноября по 6 декабря, пройдут шесть гонок.

"Количество зрителей во время гонок не будет превышать 4,5 тысячи. Они будут разделены на четыре секции: на трибуне A разместится не более тысячи человек, на трибуне B и на трассе - не более 1,5 тысяч, в VIP-зоне - не более 500", - сообщили в оргкомитете.

"Что касается иностранных зрителей, то в связи с пандемией коронавируса действуют правила, ограничивающие въезд в Финляндию гражданам других государств. Это, конечно, снижает количество зрителей из-за рубежа, поэтому основное внимание уделено финским болельщикам", - подчеркнули там.

В связи с пандемией коронавируса Международный союз биатлонистов (IBU) изменил календарь Кубка мира. Изначально Контиолахти должен был принять только один этап, второй этап туда был перенесен из шведского Эстерсунда, чтобы минимизировать передвижение команд между странами.