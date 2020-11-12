Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Пятый и шестой этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, которые пройдут в Нижнем Тагиле 5-6 декабря, состоятся при пустых трибунах из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области.

"Для безопасности поклонников спорта и участников соревнований вход для зрителей будет закрыт. Что касается спортсменов, то они накануне прилета в Россию и уже по прибытии в Нижний Тагил будут обязаны сдать ПЦР-тесты. Только при условии отрицательных результатов этих тестов они будут допущены до участия в соревнованиях", - цитирует департамент пресс-секретаря этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрея Кащу.

Нижний Тагил в шестой раз примет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. На соревнования приедут спортсмены из 12 стран - Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польши, России, Словении, Швейцарии и Австрии. Этапы турнира пройдут на комплексе трамплинов "Аист".