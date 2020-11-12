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КХЛ

Кляйн из "Куньлуня" стала первой женщиной-сервисменом в истории высших хоккейных лиг

В команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном

ТАСС, 12 ноября. Сервисмен женского хоккейного клуба "Ванке Рейс" Стефани Кляйн присоединилась к клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь", став первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг. Об этом сообщает пресс-служба пекинского клуба.

Кляйн работала в женском клубе из системы "Куньлуня" с 2017 года. В основной команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном, и станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона.

Свой ближайший матч "Куньлунь" проведет в четверг в Нижнем Новгороде против "Торпедо". Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 22 матчах.

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