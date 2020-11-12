Кляйн из "Куньлуня" стала первой женщиной-сервисменом в истории высших хоккейных лиг

ТАСС, 12 ноября. Сервисмен женского хоккейного клуба "Ванке Рейс" Стефани Кляйн присоединилась к клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь", став первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг. Об этом сообщает пресс-служба пекинского клуба.
Кляйн работала в женском клубе из системы "Куньлуня" с 2017 года. В основной команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном, и станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона.
⚡️ That's why we call this day historic one. Wonderful Stephanie Klein joins our men's team as equipment manager to become the first female equipment manager in professional top leagues history! #RedStarHockey pic.twitter.com/rNrOHkGWAr— Kunlun Red Star (@KRSchina) November 12, 2020
Свой ближайший матч "Куньлунь" проведет в четверг в Нижнем Новгороде против "Торпедо". Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 22 матчах.