Кляйн из "Куньлуня" стала первой женщиной-сервисменом в истории высших хоккейных лиг

ТАСС, 12 ноября. Сервисмен женского хоккейного клуба "Ванке Рейс" Стефани Кляйн присоединилась к клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь", став первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг. Об этом сообщает пресс-служба пекинского клуба.

Кляйн работала в женском клубе из системы "Куньлуня" с 2017 года. В основной команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном, и станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона.