Футбольный режиссер. 110 лет со дня рождения прославленного тренера Михаила Якушина

Московское "Динамо" является 11-кратным чемпионом СССР по футболу, к девяти титулам причастен Михаил Якушин. Трижды он выигрывал первенство страны в качестве игрока бело-голубых (1936, 1937, 1940) и шесть раз (1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959) приводил команду к золотым медалям в роли тренера. Якушин считался одним из самых выдающихся форвардов страны довоенной поры. Он бессменно входил в состав сборных команд Москвы и СССР. Начиная с 1933 года он оставался в составе московского "Динамо", был капитаном команды, трижды выигравшей чемпионат СССР, и вывел ее на последний перед началом войны матч. Осенью 1944 года Якушин стал тренером "Динамо" после ухода Бориса Аркадьева. Бело-голубых тогда покинул ряд заслуженных ветеранов, перед молодым тренером стояла задача построить команду фактически заново. Наставник отличался нестандартным футбольным мышлением. Первый его тренерский ход в "Динамо" был очень неожиданным. Якушин перевел одного из лучших правых крайних нападающих советского футбола Михаила Семичастного на позицию центрального защитника. Тренер объяснил свое решение тем, что Семичастный очень здорово играл головой. Первоначально против такого решения возражали и сам игрок, и партнеры по команде, и руководство клуба, однако спустя некоторое время Семичастный стал одним из сильнейших защитников страны. Якушин быстро увидел и потенциал Константина Бескова. Игрок, выступавший поначалу на правом краю, показался тренеру пригодным для иной роли. И Якушин перевел его в центр. Этот ход впоследствии полностью оправдал себя.

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Год спустя талант молодого специалиста получил грандиозное признание на родине футбола. Триумфальное турне по Великобритании 1945 года вмиг сделало "Динамо" и его тренера знаменитыми и породило в СССР футбольный бум. Стадионы на матчах чемпионата страны стали заполняться под завязку. Главным конкурентом "Динамо" в те годы был столичный ЦДКА, возглавляемый как раз Аркадьевым. Соперничество двух лучших клубов подвигало их тренеров искать новые тактические схемы. В 1945 году, чтобы нейтрализовать атаку армейцев, Якушин отправил в пару Семичастному полузащитника Леонида Соловьева. Так появилась схема "4–2–4", которая после чемпионата мира 1958 года стала называться бразильской. Бело-голубые стали чемпионами СССР 1945 года с рекордной разницей забитых и пропущенных мячей +60, которую впоследствии никто не смог превзойти. Якушина же за новаторские оригинальные идеи стали называть футбольным актером и режиссером. В следующих трех сезонах после турне по Великобритании бело-голубые не сумели стать чемпионами, трижды подряд титул выигрывал ЦДКА. В 1949 году "Динамо" снова заняло первое место в чемпионате, а в финале Кубка СССР уступило "Торпедо". Но после того, как в следующем сезоне команда Якушина не сумела подтвердить звание чемпиона, руководство клуба разочаровалось в тренере и отправило его в тбилисское "Динамо". "Золотые" годы в "Динамо" В Тбилиси Якушин также сумел достичь высоких результатов, дважды за три сезона приводя команду к серебряным медалям чемпионата СССР. В результате в 1953 году Якушин был возвращен в московское "Динамо" и сразу же сумел выиграть свой первый и единственный Кубок СССР. С этой победы началась одна из самых успешных страниц в истории бело-голубых. В 1954 году команда впервые за шесть лет выиграла золотые медали чемпионата, а через год повторила успех. При Якушине в те годы на первые роли вышел легендарный вратарь Лев Яшин, чью смелую манеру игры по всей штрафной многие поначалу считали авантюрной. Чемпионскими для "Динамо" также становились сезоны 1957-го и 1959-го, дважды за этот период динамовцы выигрывали серебряные медали.

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"После чемпионства 1957 года мы проиграли несколько матчей следующего сезона. Якушин влетел в раздевалку: "Ну что, чемпионы, я с вами больше разговаривать не буду. Вас дерут все подряд". Потом он повернулся и ушел. Наши опытные игроки сказали всем: давайте соберемся. В следующей игре победили, вскоре поднялись на первое место, но "Спартак" добился переигровки августовского матча с киевским "Динамо" в ноябре, когда чемпионат уже завершился. "Спартак" выиграл и обошел нас на очко", — рассказал ТАСС двукратный чемпион СССР 1957 и 1959 годов динамовец Валерий Урин. "Он долго держал меня в запасе, ждал. Хотя я был уже игроком олимпийской сборной. Зато потом я сразу мощно заиграл. Михаил Иосифович был великолепным мотиватором. В перерыве он мог обнять или, наоборот, сурово высказаться. Умел завести команду", — добавил он. Одновременно с тренерской работой в клубных командах Якушин был в 1952-м (в период с июня по июль) и в 1957–1958-м (по июнь) тренером сборной СССР, в 1959-м (по сентябрь) — тренером олимпийской сборной СССР, в 1955–1956-м — старшим тренером второй сборной СССР. Под руководством Якушина советская сборная успешно прошла отборочный турнир на победный чемпионат Европы 1960 года. Работа в сборной и успехи на хоккейных площадках Всего за карьеру Якушину удавалось шесть раз привести "Динамо" к чемпионству, а еще шесть раз — завоевать серебряные медали. Но после того, как в 1960 году бело-голубые финишировали только третьими, Якушин вновь был снят со своего поста. Затем он работал в тренерском штабе сборной СССР, возвращался в тбилисское "Динамо", где выиграл бронзовые медали чемпионата страны, и тренировал "Пахтакор". В 1967 году Якушин снова возглавил сборную СССР. Под его руководством национальная команда блестяще провела сезон и была поставлена еженедельником France Football на первое место среди европейских национальных сборных. Советские футболисты вышли в финальную стадию чемпионата Европы 1968 года. Там сборная СССР в полуфинале сыграла вничью с командой Италии (0:0). Финалиста определял жребий, который отправил в решающий матч итальянцев. Команда Якушина в матче за третье место уступила англичанам, после чего тренер покинул свой пост.

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