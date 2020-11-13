Хэмилтон в Турции может стать семикратным чемпионом "Формулы-1"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Турции - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Истанбул парк" в Стамбуле.

Сезон постепенно близится к завершению - до окончания чемпионата осталось провести четыре гонки. На прошлом этапе в Италии "Мерседес" досрочно оформил седьмую победу подряд в Кубке конструкторов, а уже в Турции седьмой титул в карьере может завоевать прима команды - британец Льюис Хэмилтон. Для этого пока еще шестикратному чемпиону мира достаточно будет не проиграть напарнику по команде финну Валттери Боттасу более семи очков. В случае завоевания титула Хэмилтон сравнятся с рекордсменом "Формулы-1" по этому показателю немцем Михаэлем Шумахером.

В приподнятом настроении в Турцию приехал единственный российский пилот в "Формуле-1" Даниил Квят. В Италии уфимец провел лучшую гонку в сезоне, финишировав четвертым. Вот только вряд ли это поможет ему сохранить место в "Альфа Таури" на следующий сезон - руководство "Ред Булл", дочерней командой которого является коллектив россиянина, намерено в 2021 году посадить на его место японца Юки Цуноду. Но если Квят оставшиеся четыре гонки проведет так же сильно, как предыдущую, то, быть может, в "Ред Булл" призадумаются.

Гран-при Турции был включен в календарь нынешнего сезона после отказа ряда стран проводить гонки в условиях коронавируса. Турецкий этап проводился с 2005 по 2011 год, после чего был исключен из календаря. Длина трассы составляет 5 333 м, она состоит из 14 поворотов (шесть правых и восемь левых), а также четырех прямых общей длиной 655,5 м. Гонки проводятся против часовой стрелки.

Рекордсменом по победам в Турции является бразилец Фелипе Масса, который трижды финишировал здесь первым. Среди действующих пилотов на Гран-при Турции побеждали финн Кими Райкконен, Хэмилтон и немец Себастьян Феттель.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00 мск) и квалификация (15:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (13:10 мск).