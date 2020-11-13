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Формула-1

Квят планирует вернуться в "Формулу-1" в 2022 году в случае пропуска следующего сезона

Место россиянина в "Альфа Таури" в следующем сезоне с большой долей вероятности займет японец Юки Цунода

ТАСС, 13 ноября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури" Даниил Квят планирует вернуться в 2022 году, если ему придется пропустить следующий сезон. Слова гонщика приводит пресс-служба "Формулы-1".

Место Квята в "Альфа Таури" в следующем сезоне с большой долей вероятности займет японец Юки Цунода.

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"Моя философия заключается в том, что всегда важно продолжать усердно работать, что бы ни случилось, - сказал Квят. - И чем лучше это делать, тем больше шансов у меня появится, если не на 2021 год, то на 2022-й. Всегда лучше проводить гонки, как в Имоле (Квят занял четвертое место на Гран-при Эмилия-Романьи - прим. ТАСС)".

"Конечно, я всегда стараюсь изо всех сил, и в Имоле все получилось, и машина показала себя хорошо, и цель - просто проводить несколько гонок, как эта, и тогда все будет хорошо. Некоторые вещи находятся под моим контролем, например, когда я за рулем, но на другие я сильно повлиять не могу", - добавил российский гонщик.

"Альфа Таури" является дочерней командой "Ред Булл". Квят занимает 13-ю позицию в общем зачете, набрав 26 очков, его партнер по команде француз Пьер Гасли - десятую (63). Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Турции с 13 по 15 ноября.

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