Романов заменит Семенова в составе сборной России по скелетону на этапе КМ в Сигулде

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Даниил Романов заменит победителя Кубка России - 2020 Владислава Семенова в составе сборной России по скелетону на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Денис Алимов.

"Сегодня чартерным авиарейсом мы вылетаем в Ригу, - сообщил Алимов. - Все спортсмены и тренеры чувствуют себя хорошо, накануне вылета все прошли тестирование на коронавирус. В составе команды есть одно изменение: вместо Владислава Семенова, у которого возникли определенные проблемы в оформлении въездной визы, в Сигулде будет выступать Даниил Романов. Думаю, Семенов пропустит только турнир в Сигулде и присоединится к команде уже на декабрьских этапах Кубка мира в австрийском Иглсе".

"Завтра нас ждет тестирование в Латвии, а в воскресенье уже рассчитываем начать тренироваться на трассе в Сигулде, где в пятницу стартует первый этап Кубка мира", - добавил собеседник ТАСС.

В состав сборной России по скелетону на первые этапы Кубка мира включены Елена Никитина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Юлия Канакина, Алена Фролова и Романов.