Вяльбе ожидает, что к чемпионату мира по лыжным видам спорта пандемия ослабнет

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пандемия коронавируса должна ослабнуть к началу чемпионата мира по лыжным видам спорта, которое запланировано на конец февраля. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Вяльбе от лица Ассоциации лыжных видов спорта России, которую она возглавляет, попросила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отложить старт сезона до конца декабря - начала января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. FIS на уступки не идет - международная федерация намерена провести все гонки Кубка мира, первая из которых состоится в конце ноября в финской Руке.

"Чемпионат мира будет в феврале, до него еще долго. Я уверена, что к новому году так жестко уже не будет. Просто сейчас такое время, что к COVID-19 присоединилось ОРВИ. Организм от ОРВИ ослабевает, и многие начинают ловить ковид. Конец осени - начало зимы - всегда непростое время, даже когда ковида нет", - сказала Вяльбе.

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.