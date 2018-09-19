В Калужской области запустили производство инсулина полного цикла

КАЛУГА, 19 сентября. /ТАСС/. Производство инсулина, в развитие которого было вложено более 8 млрд рублей, запустили на заводе "Ново Нордиск" в Калужской области, создано около 300 рабочих мест, сообщило в среду Агентство регионального развития.

"В развитие производства было вложено более 8 млрд рублей, <...> общая площадь производства занимает 13 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

Производство включает в себя изготовление готовых асептических лекарственных форм в картриджах, сборку и упаковку шприц-ручек "Флекспен". На заводе "Ново Нордиск" в России используется оригинальная субстанция, произведенная на предприятии в Дании. Таким образом, компания получает статус российского производителя.

"Запуск этого производства на заводе "Ново Нордиск" является инвестицией в российскую национальную программу [здравоохранения] и вкладом в развитие российско-датского сотрудничества. <…> Власти Калужской области смогли устранить неуверенность, которую часто испытывают иностранные компании, инвестирующие в российскую экономику. Сегодня этот регион один из самых благоприятных для инвесторов", - сказал на церемонии посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

Исполнительный визе-президент компании Майк Дустар отметил, что благодаря запуску полного цикла инсулин смогут получить порядка 5 млн пациентов в России.

Компания "Ново Нордиск" была основана 95 лет назад, специализируется на производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Штаб-квартира расположена в Дании. Более 43 тыс. сотрудников работают в 79 филиалах компании, продукция поставляется в более чем 170 стран.

О намерении организовать в России производство инсулинов было объявлено в 2010 году во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Данию. Тогда же состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и компанией "Ново Нордиск". Церемония закладки первого камня завода состоялась 17 апреля 2012 года.