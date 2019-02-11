В России создадут реестр производственных МСП, потенциальных поставщиков компаний

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Реестр малых и средних производственных компаний, которые могут участвовать в закупках крупнейших компаний, будет сформирован к 1 марта 2024 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом говорится в материалах по национальным проектам, опубликованных в понедельник правительством РФ.

Отмечается, что к 1 марта 2024 года реестр должен включать в себя 60 тыс. субъектов МСП.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.