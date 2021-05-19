Из опасных отходов в слитки: пути переработки аккумуляторов

На наших глазах совершается электротранспортная революция — на смену двигателю внутреннего сгорания приходит аккумулятор. Первыми на них перешли мопеды, затем общественный транспорт пополнили электробусы, автомобили-гибриды становятся массовыми. С каждым днем число опасных для природы аккумуляторов будет расти, через несколько лет у них закончится срок службы

Корреспондент ТАСС посетил самый современный в Европе и России завод по переработке свинцово-кислотных аккумуляторов недалеко от границы с Эстонией и узнал, что переработанные отходы стали источником рекордного экспорта даже при дикой системе сбора, где пока царят "черные ломовики" и подпольные плавильни. Однако с 2022 года в России запустят новую систему обращения опасных отходов, в которой белые переработчики мечтают создать сеть точек приема аккумуляторов. Завод "Экорусметалл" находится в городке Сланцы Ленинградской области. Этот моногород стал депрессивным после того, как там в 1990-е годы прекратили добычу горючих сланцев и большинство горожан осталось без работы, поэтому завод-переработчик стал одним из важных работодателей. С 2014 года туда свозят из Петербурга и других регионов вплоть до Урала свинцово-кислотные автомобильные, тепловозные, судовые аккумуляторы, батареи из электропогрузчиков, самокатов и игрушек, источники бесперебойного питания с вышек сотовой связи. Поставщики: автотранспортные предприятия, энергетические компании, операторы связи, но лишь небольшая часть от населения.

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Подобных заводов в стране несколько, но этот самый современный и чистый: очищаются даже ливневые стоки. Производство идет, но черного дыма нет — фильтровальные установки позволяют собирать из дыма свинцовую пыль и возвращать ее в производство, гордится главный технолог Степан Гераськин, который показывает всю технологическую цепочку. Привезенные на фурах аккумуляторы темной грудой высятся в бетонной нише. Стоит кислый и неприятный запах. Короба батарей разбиты, но кислота стекает в накопитель и после будет переработана. Мощная лапа крана подает батареи на ленту, едущую в дробилку, а дальше установка разбирает их на составляющие: магнит улавливает железо, легкие пластики всплывают в воде, а тяжелые и свинец оседают. Но не все так просто: технологическая цепочка достаточно сложна в части извлечения свинца из содержащейся в аккумуляторе свинцовой пасты. Кроме того, есть еще электролит, который нужно погасить содой, и потом, после долгой цепочки превращений, он становится сульфатом натрия. Его можно продать производителям стекла и лакокрасочных изделий. Легкие и тяжелые пластики крошатся и также продаются как вторсырье.

Описание Отработанные аккумуляторы © Петр Ковалев/ТАСС

Но главное производство — это огненная плавка металла с печами, ковшами и вагонетками. При температуре 900 °C с помощью нескольких ступеней очистки грязные свинцовые пластины превращаются в сияющие слитки чистейшего марочного свинца, который востребован во всем мире. За качеством выплавки с помощью спектрального анализа следит лаборатория. Поставка чистого свинца в слитках идет в основном на экспорт, он бойко продается в Китае и Евросоюзе, несмотря на то, что в примерно в 100 километрах, в Эстонии, находится завод-конкурент. В 2020 году "Экорусметалл" получил премию "Экспортер года" с десятой частью зарубежных поставок всего российского свинца. Вся цепочка переработки — от завоза батарей до отгрузки чистого свинца — длится пять дней. В сутки завод перерабатывает около 8 тыс. батарей, но он существенно недозагружен. Почему? Лом или отходы? "Для планомерной загрузки предприятия нам очень нужен системный подход. В настоящее время проектная мощность завода составляет 30 тыс. тонн аккумуляторов в год. Пока же мы перерабатываем около 24 тыс. тонн. Если в стране выстроить систему сбора отработанных аккумуляторов, то стабилизируется поток поступающего сырья и мы сможем на 10–15% увеличить производственные мощности, инвестировать в более глубокую переработку, довести ее почти до 100%. Сегодня мы перерабатываем батареи на 92–95% в зависимости от вида, в то время как черные переработчики извлекают в основном свинцовые решетки, которые составляют лишь 20% содержимого аккумулятора. Тем не менее мы рассматриваем возможность строительства линий по переработке других видов аккумуляторов либо по производству новых батарей", — рассказывает исполнительный директор завода Денис Писаренко. Главная проблема переработчиков кислотно-свинцовых батарей — это их двойное юридическое определение: в одном законе они значатся как лом цветных металлов, в другом — как отход II класса опасности. Этой серой зоной пользуются черные переработчики.

Описание Конвейер в цехе разборки отработанных аккумуляторов © Петр Ковалев/ТАСС

"Они сливают кислоту и электролит в канаву, в нарушение санитарных и экологических норм, и проверка уже не докажет, что это опасные отходы. Их работа в тени: выбирают промзону, где есть выброс, снимают внутри небольшую промплощадку, ставят плавильную печь, вручную ломают аккумуляторы и плавят грязный свинец с различными примесями. Загрязняют природу, ведут черную бухгалтерию, но при проверке им могут выставить штраф 50 тыс. рублей за отсутствие лицензии на обращение с опасными отходами. Чтобы запустить черное предприятие, достаточно двух недель. Этому способствует невысокая температура плавления — 327 °C, что позволяет использовать примитивные приспособления. Поэтому в случае неприятностей с полицией они легко срываются, перевозят оборудование на нескольких грузовиках и возникают в другой промзоне", — сокрушается Писаренко. Таким диким образом, нещадно загрязняя природу, перерабатывается около половины из примерно 20 млн батарей, образующихся в год в России. Тысячи незаконных плавилен продают дешевый свинец аккумуляторным заводам. А белые переработчики батарей не могут пробиться на внутренний рынок. На федеральном уровне такая же двойственность: Минприроды регулирует вторичный рынок аккумуляторов, рассматривая их как опасные отходы, а Минпромторг видит в них только лом. При этом лом продается без НДС, а отходы с НДС. Неудивительно, что ломовики не платят НДС и предлагают гражданам за сдачу более высокую цену. Поэтому и не найти точку приема настоящего переработчика отходов.

Описание Плавка свинца © Петр Ковалев/ТАСС

Попытки создать в Санкт-Петербурге сеть сбора аккумуляторов остались тщетными. Розничные сети, которые продают аккумуляторы, готовы собирать старые, но в рамках действующего законодательства контролирующие органы требуют сертификации и лицензирования каждой точки приема. В этом случае открытие каждой точки обойдется в 750 тыс. рублей и при таких условиях никогда не случится. Поэтому переработчики предлагают разрешить сбор аккумуляторов без лицензии, но при условии наличия у точки договора с лицензированным заводом по переработке. Между тем есть ведомство, которое занимается таким опасным отходом, как аккумулятор, а также другими подобными. И даже работает в тестовом режиме государственная информационная система по обращению отходов I и II класса опасности (ГИС ОПВК), которую создал "Федеральный экологический оператор" (предприятие госкорпорации "Росатом"). "Мы сейчас на разных площадках продвигаем поправки в законодательство, чтобы не пользовались этим баловством. Это нужно было давно уже сделать. Все, в том числе Российская академия наук, поддерживают подход, что к аккумуляторам нужно относиться очень серьезно, он содержит вещества, которые делают его отходом II класса опасности. Соответственно нужно его и утилизировать. С юридическими лицами и предпринимателями мы эту работу со следующего года наладим, но наша задача сделать так, чтобы стало удобно и гражданам, поскольку у них образуется значительная часть кислотно-свинцовых аккумуляторов", — считает первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора (ФЭО) Максим Корольков.

Описание Плавка свинца © Петр Ковалев/ТАСС

В Казани и Нижнекамске при поддержке ФЭО летом 2020 года запущен пилотный проект по созданию сети сбора старых аккумуляторов, за которые автолюбители получают скидку на покупку новой батареи. "Система работает достаточно эффективно, у них нет черных сборщиков под вывеской "Куплю б/у аккумулятор". Все зависит от отношения со стороны бизнеса и властей региона. Хотя очень важна и личная ответственность граждан, бережное отношение к своей природе. Это как мусор: мало поставить урну, нужно приучить в нее выкидывать. Мы потихонечку будем внедрять такую систему во всех регионах. Если получится ее законодательно утвердить, то будет вообще блестяще. А точки сбора можно связать с порталом или приложением "Умный город", — надеется Корольков. Литиевые конкуренты Если с традиционными видами аккумуляторов переработчики уже разобрались, то к литиевым источникам питания пока примеряются. Большие тяговые батареи, которые используются в московских электробусах, выйдут из строя примерно к 2024 году. К этому же времени ФЭО построит семь экотехнопарков, один из которых нацелят на переработку литиевых и других сложных аккумуляторов. "Технология есть, она немецкая, в Германии такой завод уже стоит. Производственный процесс непростой, с литиевыми аккумуляторами надо очень аккуратно работать. Пока мы определяемся, где будет размещен завод, и уже понятно, что в европейской части России, где сосредоточена большая часть электротранспорта. Мы следим за числом ввозимых в страну аккумуляторов и видим, что их число прирастает в разы каждый год. Теперь ожидаем вала личного электротранспорта, поскольку в европейской части страны число проданных электромобилей растет активно. И мы готовимся к проблеме переработки этих аккумуляторов", — подчеркнул Корольков.

Описание Слитки марочного свинца, полученные в результате переработки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей © Петр Ковалев/ТАСС