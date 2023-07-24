В Японии к 2024 году хотят создать суперкомпьютер в 2,5 раза мощнее аналогов

На эти цели правительство страны планирует выделить около $​​​​​​​225 млн

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии намерено к 2024 году с помощью подведомственных ему научно-исследовательских центров создать новый суперкомпьютер, мощность которого в 2,5 раза превысит имеющиеся аналоги. Об этом в понедельник сообщила газета Nikkei.

На эти цели министерство планирует выделить порядка 32 млрд иен (около $​​​​​​​225 млн). Ожидается, что суперкомпьютер будет использоваться для развития в Японии технологий искусственного интеллекта. Это должно сократить отставание японских компаний от зарубежных конкурентов в области ИИ. Доступ к суперкомпьютеру ведомство будет предоставлять через облачные сервисы, подчеркивает издание.

3 января Nikkei проинформировала, что специалисты японского государственного Института естественных наук (RIKEN) совместно с экспертами компании Fujitsu планируют к 2025 году реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер "Фугаку", что позволит ему выполнять сложнейшие вычисления.