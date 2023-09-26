В Петербурге разработали нейросетевого корпоративного эксперта

Исследователи ИТМО создали систему ИИ, которая может учиться на базах данных компании и консультировать по профессиональным вопросам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые ИТМО совместно с коллегами из ПАО "Татнефть" разработали нейросеть, способную провести профессиональную консультацию по вопросам конкретной сферы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ИТМО, отметив, что система поможет оптимизировать многие процессы, связанные с документооборотом на предприятиях.

"С предложенной системой-экспертом "Акела" можно вести диалог на русском языке: основываясь на базах данных компании, она способна генерировать точные ответы на запросы. Технология избавляет от необходимости размечать (систематизировать) исходные документы вручную, благодаря чему настройка языковой модели под различные профессиональные задачи проходит в разы быстрее", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что разработка также позволит проверять знания специалистов, проводя тестирование с валидацией ответов. Она также способна общаться по всем направлениям конкретно взятой компании, при условии наличия документальной базы для обучения.

"Если срочно потребуется конкретная цифра или любые другие данные, не нужно вручную перебирать все документы, с этим буквально за несколько минут справится цифровой корпоративный эксперт", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта, старшего научного сотрудника Исследовательского центра "Сильный ИИ в промышленности" Дениса Насонова.

В перспективе нейросеть сможет даже находить ошибки и несоответствия в документах. Например, сейчас она обучена на более 500 нормативно-методических документах ПАО "Татнефть" и заточена на решение задач по обеспечению техники безопасности, однако в планах разработчиков уже стоит расширение ее функционала и дополнительное обучение на других данных компании.