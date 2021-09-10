Около 110 тыс. водителей в Москве зарегистрировались в системе мониторинга такси

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 110 тыс. московских водителей получили цифровые ID в начавшей работать с 14 августа системе мониторинга такси. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Сегодня в системе зарегистрировано 110 тыс. водителей. Это 100% всех активных водителей, которые работают в городе. У всех была возможность в спокойном режиме зайти в систему и зарегистрироваться", - сказал Пронин в ходе IX Международного Евразийского форума "Такси".

Он отметил, что столичный департамент транспорта работает над проблемами и ошибками, которые возникают у пользователей этой системы.

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ") начала работать в Москве и Московской области с 14 августа. Она контролирует, чтобы водители не перерабатывали, проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимостей. Водители, которые не оформили цифровой ID, больше не получают заказы.

IX Международный Евразийский форум "Такси" проходит 9-10 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. На его площадке ожидается более 1,5 тыс. участников из 70 регионов России. Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы и Минтранса РФ.