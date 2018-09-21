Две части моста через реку Волгу сомкнули в подмосковной Дубне

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Строители сомкнули левобережную и правобережную часть моста в подмосковной Дубне через реку Волгу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В Дубне сомкнулись две части строящегося моста через реку Волгу. <…> Стыковка пролетных строений левобережной и правобережной части моста началась в августе этого года", - говорится в сообщении.
По данным Минтранса региона, сейчас на мосту устраивается гидроизоляция. Одновременно с этим на левом берегу идет укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, на правом - установка карнизных блоков и шумозащитных экранов. В строительстве мостового перехода задействовано порядка 450 специалистов и 30 единиц техники.
Сейчас мост готов на 80%. Как сообщалось ранее, рабочее движение по нему планируется запустить в декабре 2018 года.
О проекте
Строящийся в Дубне мост является вторым в России по масштабу строительства после переправы через Керченский пролив. В Минтрансе Московской области проект называют уникальным из-за нестандартного увеличенного расстояния меду опорами - более 160 метров, что позволит сохранить полноценное судоходство по Волге.
Общая стоимость проекта составляет 8,7 млрд рублей, в частности, 3,7 млрд рублей выделили из федерального бюджета, еще 5 млрд рублей - из дорожного фонда Московской области.
Совокупная протяженность сооружения с четырьмя полосами движения, по две в каждую сторону, составляет почти 2 км. Расчетная скорость движения по нему - 80 км/ч, перспективная пропускная способность - более 24 тыс. автомобилей в сутки.