Две части моста через реку Волгу сомкнули в подмосковной Дубне

Около 5 тыс. единиц спецтехники будут убирать снег с дорог Москвы этой зимой

Всего в ГБУ "Автомобильные дороги", занимающимся обслуживанием столичных дорог федерального значения, находится около 6 тыс. единиц техники

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