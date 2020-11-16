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Взрыв в поликлинике в Челябинске

В Челябинске помогут 27 семьям, чье жилье пострадало от взрыва кислородного баллона

Объем материальной помощи в каждом случае определялся индивидуально

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация Челябинска решила выплатить материальную помощь 27 семьям, квартиры которых были повреждены в результате взрыва кислородной станции челябинской больницы № 2. Об этом на аппаратном совещании в понедельник сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

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"В рамках устранения ЧС в горбольнице № 2 назначена материальная помощь 27 семьям", - сказал Авдеев.

В пресс-службе администрации города ТАСС уточнили, что сумма в каждом конкретном случае определялась индивидуально.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что ремонтные работы в расположенном по соседству с больницей поврежденном жилом доме будут завершены до среды. Ремонт в больнице завершат до 25 ноября. Всего в доме 39 помещений, 35 из них жилые.

В Челябинске 31 октября произошел выброс пламени в кислородной будке рядом с ковидным стационаром. Здание больницы, а также соседние общежития и жилой дом получили повреждения. Ведутся ремонтные работы.

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РоссияЧелябинская областьВзрыв в поликлинике в Челябинске
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