Сделка ОПЕК+ привела к сокращению добычи нефти в Югре в 2020 году на 11%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Причиной снижения добычи нефти в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе до 210 млн тонн против 236,1 млн тонн в 2019 году стало соглашение ОПЕК+, сообщил в понедельник журналистам директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры.

"По итогам 2019 года добыча нефти в Югре составила 236,1 млн тонн, а в 2020 году ожидаем 210 млн тонн. Казалось бы, 26 млн тонн минусом, за счет чего? В основном это объективный фактор - соглашение ОПЕК+. Поэтому, говорить о том, что 210 млн тонн - недоработка нефтяников или государственной власти, это не так. Это то ограничение, которое мы наверстаем, когда соглашение ОПЕК+ прекратит свое действие", - сказал он.

Филатов добавил, что объем эксплуатационного бурения по итогам 2020 года составит около 17 млн метров - на уровне 2019 года. "Это порядка 4-5 тыс. скважин в год", - уточнил глава департамента.

По данным правительства ХМАО, в регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.