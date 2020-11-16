На Урале на гранты Ростуризма откроют быстровозводимые гостиницы и мараловую ферму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Строительство быстровозводимых гостиниц - глэмпингов, обустройство мараловой фермы и возведение релакс-курорта планируется в Свердловской области на гранты Ростуризма по итогам конкурса, проводившегося ведомством с целью поддержки и развития внутреннего и въездного туризма. В общей сложности победителями стали 15 свердловских проектов, на реализацию которых регион получит гранты в сумме 35 млн рублей, сообщает областной департамент информационной политики.

"В Свердловской области финансирование получат проекты по созданию глэмпингов "Жилище кочевника", "Гламурная линза", "На заводе". Также планируется построить гостевые дома "Лисья нора", "Гнездо Кулика", релакс-резорт "Сфера", развлекательно-познавательный комплекс "Калинин Двор", развить мараловую ферму, запустить мобильное приложение для маршрутов Уральской индустриальной биеннале, путешествия по Уралу на минивэнах, обустроить перевал Дятлова и реализовать другие инициативы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе туркластера "Гора Белая" ТАСС рассказали, что на его территории планируется создать круглогодичный глэмпинг, рассчитанный на 24 человека. Земельный участок под глэмпинг находится в непосредственной близости к пруду Среднему и горнолыжному курорту Гора белая. "Это способствует всесезонному использованию и привлекательности для туристов", - сообщили в пресс-службе. Релакс-резорт, по информации пресс-службы, также будет действовать круглый год и оказывать оздоровительные и развлекательные услуги.

Туристическая оленеводческая ферма в поселке Висим Свердловской области существует с 2008 года и является одним из якорных объектов Горы Белой, обустройство по гранту подразумевает вложения, направленные на улучшение турсервиса, создание дополнительных услуг для отдыхающих и увеличение туропотока.

В департаменте информполитики отметили, что Свердловская область оказалась в числе лидеров по количеству поддержанных инициатив. "На создание туристической инфраструктуры 15 проектов на территории Среднего Урала из федерального бюджета поступит 35 миллионов рублей", - уточнили в департаменте. Поступление средств грантополучателям ожидается до конца текущего года. Максимальная сумма гранта составляет 3 млн рублей, при этом 30% от размера гранта предприниматели должны вложить из собственных средств.

Гранты на развитие туризма предоставляются впервые, на реализацию этой меры поддержки правительство РФ выделило в этом году 1,2 млрд рублей. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что всего было подано более 4 тыс. заявок со всей страны. Средняя сумма запрашиваемого гранта - 2, 6 млн руб. Проекты оценивала конкурсная комиссия более чем из 100 экспертов отрасли и представителей общественных организаций, которая определила более 470 проектов-победителей.