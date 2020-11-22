В новой больнице под Челябинском полностью устранили подтопление

ТАСС, 22 ноября. Последствия подтопления в открытом 11 ноября инфекционном центре в Челябинской области полностью устранены, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального Минздрава.

"По словам специалистов, работающих на месте в инфекционной больнице, течь и последствия устранены. Ущерба для здания нет, была затронута минимальная площадь в нескольких помещениях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ввод в эксплуатацию новых построек и апробация могут давать небольшие технические сбои, которые в данном случае были оперативно устранены. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, на оказании медицинской помощи пациентам это не отразилось.

Ранее местные СМИ сообщили, что ночью медучреждение начало подтапливать. Вода прибывала из мест расположения коммуникаций.

Старт строительству нового инфекционного центра ГБУЗ "Областная клиническая больница №3" был дан 21 августа 2020 года. Медучреждение рассчитано на 482 койки.